У Росії засекретили дані, за якими журналісти дізнались про онкологію у Путіна

Російський диктатор Володимир Путін перебуває під наглядом у лікаря-онколога. Однак в РФ засекретили дані, які це підтверджують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними на сайті держзакупівель Центральної клінічної лікарні, яка перебуває у підпорядкуванні Управління справами президента РФ, журналістам вдалось установити, що Путін спостерігається в онколога.

Відомо, що лікарі Центральної клінічної лікарні регулярно супроводжують Путіна у поїздках. За даними держзакупівель, найчастіше з диктатором їздять хірург - фахівець із раку щитовидної залози та ЛОР. При цьому у різних поїздках його супроводжували від шести до 13 фахівців.

Однак уже осінню 2022 року дані про це зникли з публічного доступу. Наразі, якщо зайти на сайт держзакупівель документи неможливо знайти через пошуковий рядок. А от якщо перейти на сторінку з'являється повідомлення, що інформація про контракт не повинна бути розміщена на сайті.