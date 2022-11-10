В Росії впевнені, що їхніх боксерів вигнали з WBC через Кличків
В Росії вважають, що виключення російських боксерів із рейтингів WBC добилися брати Клички.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тренера російських боксерів Едуарда Кравцова у коментарі росЗМІ.
"Вважаю, що, швидше за все, було проведено роботу українською стороною на конгресі WBC. Брати Клички надто багато приділили цьому уваги, і WBC, на жаль, ухвалив таке рішення", - сказав Кравцов.
Він також висловив побоювання, що приклад WBC можуть наслідувати й інші боксерські організації.
Нагадаємо, Віталій Кличко - володар звань "Почесний" та "Вічний" чемпіон світу з боксу у версії WBC. Віталій та Володимир Кличко були володарями чемпіонських поясів усіх найбільших боксерських організацій.
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