В России уверены, что их боксеров выгнали из WBC из-за Кличко

В России считают, что исключение российских боксеров из рейтингов WBC добились братья Кличко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на тренера российских боксеров Эдуарда Кравцова в комментарии РосСМИ .

" Считаю, что, скорее всего, была проведена работа украинской стороной на конгрессе WBC. Братья Кличко слишком много уделили этому внимание, и WBC, к сожалению, принял такое решение", - сказал Кравцов.

Он также выразил опасение, что примеру WBC могут последовать и другие боксерские организации.

Напомним, Виталий Кличко - обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC. Виталий и Владимир Кличко были обладателями чемпионских поясов всех крупнейших боксерских организаций.