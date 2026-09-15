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Росії не вистачає десятків тисяч лікарів: ситуація плачевна навіть в мегаполісах

04:44 15.09.2026 Вт
2 хв
Один з вагомих факторів нестачі лікарів - дуже низькі зарплати
aimg Юлія Маловічко
Росії не вистачає десятків тисяч лікарів: ситуація плачевна навіть в мегаполісах Фото: особливо не вистачає середнього медперсоналу (Getty Images)
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У Росії загострилася кадрова криза в системі охорони здоров'я. Медичним закладам не вистачає близько 23 тисяч лікарів та понад 63 тисяч фахівців середнього медичного персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Служби зовнішньої розвідки".

Найгірша ситуація, за даними розвідки, спостерігається у Волгоградській, Ростовській та Астраханській областях. Там на одну вакансію лікаря припадає лише 1,7 резюме.

Особливо гостро проблема проявляється серед вузькопрофільних спеціалістів. У російських клініках бракує близько 15% необхідної кількості ортодонтів, а також дитячих стоматологів, імплантологів та щелепно-лицьових хірургів.

Причиною дефіциту фахівців є не лише нестача практичного досвіду у випускників медичних закладів. Одним із факторів також називають низьку оплату праці, через яку медики залишають професію.

Медики змушені працювати на кілька ставок

Кадровий дефіцит не зникає навіть у великих російських містах. Наприклад, у Санкт-Петербурзі офіційно заявляють про 100% укомплектованість лікарських посад. Водночас на практиці там зберігається гостра потреба в дільничних терапевтах, педіатрах та працівниках швидкої допомоги.

Як зазначає СЗРУ, формальні показники укомплектованості досягаються завдяки тому, що медики змушені працювати на 1,5-2 ставки, щоб компенсувати нестачу працівників.

Проблема стосується і окремих медичних спеціальностей, які фактично зникають із державної системи охорони здоров'я РФ.

Так, у 2024 році в державних клініках Росії працювали лише 12 лікарів-остеопатів. При цьому вони були відсутні у 80 регіонах країни. Також у державній медицині працювали близько 200 мануальних терапевтів, а їхня кількість за останні роки скоротилася на 13,3%.

Кваліфіковані медичні кадри при цьому переходять із державної медицини до приватного сектору або залишають професію.

Кадровий дефіцит у Росії не обмежується охороною здоров'я. За даними аналітиків ринку праці, нестача працівників також охоплює торгівлю, будівництво та транспорт, що створює системні проблеми для соціальної та економічної сфер РФ.

Як повідомлялось, в Україні також глибокий дефіцит трудових ресурсів та структурний розрив між вимогами роботодавців і навичками кандидатів.

Ще и писали, що попит на кваліфікованих робітників в Україні перевищує пропозицію. Особливо гостро дефіцит відчувається серед сантехніків, електриків та аварійно-відновлювальних спеціалістів.

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