Росії вдається імпортувати західні патрони попри санкції, - Politico

Росія продовжує закуповувати патрони для своїх снайперських гвинтівок Орсіс Т-5000. Це відбувається в обхід санкцій ЄС через війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За даними видання, одним з імпортерів є ТОВ "Промтехнологія". Ця компанія вже перебуває під санкціями та є виробником снайперські гвинтівки Орсіс Т-5000. Їх помітили на озброєнні у найманців ПВК "Вагнера".
В ході розслідування журналісти Politico знайшли сертифікати цієї компанії на ввезення понад 100 тисяч патронів калібру .338 Lapua Magnum та 5 тисяч гільз такого калібру виробництва американської компанії Hornady.
При цьому у коментарі виданню гендиректор Hornady Стів Горнаді заявив, що його компанія нібито не торгує з Росією.
"Ми категорично не експортуємо нічого в Росію і з 2014 року не маємо дозволу на експорт у Росію. Ми не підтримуємо будь-який продаж нашої продукції будь-якому російському сучому сину, і якщо ми дізнаємося, як вони її купили, - якщо вони дійсно її купили, - ми зробимо все можливе, щоб припинити це", - сказав він.
Крім того, відомо, що ще одна російська компанія "Тетіс" у квітні 2023 року задекларувала імпорт понад 300 тисяч патронів до мисливської нарізної зброї різних калібрів з каталогу тієї ж самої Hornady. Як пише Politico, засновники компанії пов'язані з російським Міноборони.
Також в статті видання фігурує словенська компанія Valerian d.o.o. Вона є виробником патронів калібру .338. І хоча керівництво компанії виключає експорт до Росії, журналісти говорять, що їх могли експортувати через треті країни, зокрема окремі партії експортувались до Киргизстану.
Росія продовжує закуповувати необхідні матеріали з Європи за такою схемою: європейські компанії продають свою продукцію іншим країнам, а вони, своєю чергою, перепродують матеріали до Росії. Описуючи масштаби такого обходу, координатор санкцій у Державному департаменті США О'Брайєн розповів Politico, що "на початок цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні".
Щоб протистояти такому розвитку подій, в ЄС вирішили обмежити можливості іншим країнам допомагати Росії обходити санкції. Ці наміри мають відобразитися в 11-му пакеті санкцій ЄС.
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