Фото: У Росії суд відібрав офіс в Нобелівського лауреата-2022 (t.me/toposmemoru)

У Росії суд схвалив рішення відідбати приміщення офісу в Науково-дослідного і просвітницького центру "Меморіал", який 7 жовтня став лауреатом Нобелівської премії миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram організації.

"Рішення суду: угоду про передачу будівлі від Міжнародного Меморіалу до НДПЦ Меморіал визнати недійсною", - зазначили у центрі. Там також пояснили, що таким чином незабаром "втратять будинок на Каретному ряду" в Москві. У "Меморіалі" додали, що обвинувачення просило арештувати майно та відчужити будівлю на користь держави.