ua ru
Сб, 08 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России суд отобрал офис у Нобелевского лауреата-2022

Новина українською →
Суббота 08 октября 2022 03:31
В России суд отобрал офис у Нобелевского лауреата-2022 Фото: В России суд отобрал офис у Нобелевского лауреата-2022 (t.me/toposmemoru)
Автор: RBC.UA

В России суд одобрил решение отобрать помещение офиса в Научно-исследовательского и просветительского центра "Мемориал", который 7 октября стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram организации.

"Решение суда: соглашение о передаче здания от Международного Мемориала в НДПЦ Мемориал признать недействительным", - отметили в центре.

Там также объяснили, что таким образом в скором времени "потеряют дом на Каретном ряду" в Москве.

В "Мемориале" добавили, что обвинение просило арестовать имущество и отчуждать здание в пользу государства.

Напомним, норвежскийНобелевский комитет присудил Премию мира 2022 украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод, правозащитнику из Беларуси Алесю Беляцкому и российской правозащитной организации "Мемориал".

К слову, ранее РБК-Украина собрала все факты о том, что известно о Нобелевской премии 2022 и ее претендентах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Нобелевская премия
NEWS
Зеленский о контрнаступлении ВСУ: сейчас это скорая походка, но хотелось бы бежать
Зеленский о контрнаступлении ВСУ: сейчас это скорая походка, но хотелось бы бежать
DAILY
Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке