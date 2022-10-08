В России суд отобрал офис у Нобелевского лауреата-2022

В России суд одобрил решение отобрать помещение офиса в Научно-исследовательского и просветительского центра "Мемориал", который 7 октября стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram организации.

"Решение суда: соглашение о передаче здания от Международного Мемориала в НДПЦ Мемориал признать недействительным", - отметили в центре.

Там также объяснили, что таким образом в скором времени "потеряют дом на Каретном ряду" в Москве.

В "Мемориале" добавили, что обвинение просило арестовать имущество и отчуждать здание в пользу государства.