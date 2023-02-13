У Росії стався вибух на магістральному газопроводі

У російському МНС заявили, що на ділянці газопроводу в районі села Єремейцеве стався витік.

"Під час прибуття перших підрозділів на місці виклику було виявлено розрив газопроводу, горіння немає, діаметр приблизно один метр", - заявили там.

Постраждалих внаслідок вибуху немає.

В екстрених службах також заявили, що пожежа на газопроводі сталася через розрив у сполученні берегової частини та підводної.

Нагадаємо, 13 січня у Литві стався вибух на газопроводі високого тиску. Інцидент стався у Пасвальському районі країни.

Проте генеральний директор підприємства Amber Grid, оператора газових мереж Литви Нямунас Бікнюс заявив, що фірма вже знає причину, яка призвела до вибуху, диверсію вони відкинули.

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