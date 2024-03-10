У Росії сталися вибух і пожежа на газопроводі, в МНС кажуть про "безлюдну ділянку"

Вибух пролунав цієї ночі на Бобровському лінійному виробничому управлінні (ЛПЗ) магістральних газопроводів, про що з'являлися повідомлення в пабліках, та йшлося у російському виданні "Муксун.ФМ", що цитувало місцевого жителя.

Як пише hantimansiysk.bezformata.com, в оперативних службах ХМАО підтвердити чи спростувати повідомлення місцевих жителів щодо інциденту "не вдалося".

Разом з тим Telegram-канал Shot оприлюднив відео потужної пожежі. Зазначалося, що НС сталася на газопроводі біля населеного пункту Лихма.

Також вказувалося, що за словами місцевих жителів, біля селища був спалах та загоряння. Пожежа була досить потужна, і заграву та стовп диму нібито було видно "за кілька кілометрів".

Губернатор ХМАО та інші представники влади регіону про інцидент не повідомляли.

Згодом телеканал РЕН із посиланням на прес-службу МНС РФ поінформував, що під час вибуху на території управління ЛПЗ біля селища Лихма ніхто не постраждав. В екстерних службах регіону запевнили, що ділянка "була безлюдна".

"Постраждалих немає, там безлюдна ділянка. Фахівці туди виїхали", - розповіли в прес-службі російського МНС.

Також надзвичайники додали, що на місце події виїхали спеціалісти для з'ясування всіх обставин вогняної надзвичайної події.

Не перший вибух газопроводу в Ханти-Мансійську

Нагадаємо, що у травні минулого року на території Бобровського управління магістральних газопроводів в Ханти-Мансійському автономному окрузі також стався сильний вибух.

Тоді в результаті інциденту загинула одна людина загинула, ще п'ятеро отримали опіки.

Крім того, у середині серпня пролунали вибухи на Талінському нафтовому родовищі у Нягані в ХМАО. Внаслідок події загинули дві людини, і повідомлялось про кількох зниклих безвісти.