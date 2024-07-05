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У Росії скаржаться на "масовану" атаку дронів на Ростов

Ілюстративне фото: у російському Ростові заявили про пожежі через атаку дронів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Ростові-на-Дону (Російська Федерація) у ніч проти 5 липня пролунали вибухи, в районі міста велася робота систем протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Внаслідок падіння уламків сталися пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ростовської області Василя Голубєва та місцеві Telegram-канали.

Близько третьої години ночі чиновник заявив про роботу ППО біля Ростова.

"У районі Ростова підрозділи ППО працюють за кількома повітряними цілями противника", - йдеться в його заяві у Telegram.

Губернатор додав, що інформація щодо наслідків "уточнюється".

Між тим в місцевих пабліках опублікували кадри, на яких показано нібито момент збиття одного із дронів над Ростовом. Також на роликах можна почути вибухи, побачити пожежу, та рух екстрених служб на місце вогняної НС на Лівому березі у місті.

Додамо, що в мережі також кажуть про начебто збиття щонайменше 12 безпілотників на підльоті до Ростова. В ростовських медіа стверджують, що усі дрони були ліквідовані, а цей наліт БПЛА називають "масованим" та "найсильнішим нападом за всю історію".

Атака дронів у Росії 5 липня

Зазначимо, що перед тим стало відомо про удар безпілотників в районі російського міста Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї вночі 5 липня. З району цього населеного пункту часто окупанти запускають дрони-камікадзе по території України під час повітряних атак.

Місцевий губернатор заявляв про падіння уламків БПЛА, й повідомлялося про пошкодження цивільних об'єктів на території міста, та про кількох постраждалих.

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