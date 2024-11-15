У Росії рекордними темпами ростуть втрати на війні проти України, - BBC

Підрахунки, які ведуть журналісти російської служби BBC та "Медіазони" разом із командою волонтерів на основі відкритих даних показують, що від початку повномасштабної російсько-української війни на фронті загинули щонайменше 78 329 російських військових.

Як зазначає видання, нинішні темпи приросту підтверджених смертей на фронті стали найвищими за весь час війни.

У вересні дослідники в середньому фіксували щодня підтвердження про загибель 140 російських військових. У жовтні ці показники зросли ще сильніше - до 152 підтверджених смертей на добу. Такі темпи зростання втрат у 1,6 раза перевищують середні щоденні показники 2023 року, а дані 2022 року - більш ніж удвічі.

Видання зауважує, що зростання втрат може бути результатом активного наступу ЗС РФ у Донецькій області, а також підтверджень російських втрат, що поступово з'являються в Курській області.

Варто зауважити, що, за даними BBC, найбільше втрат зафіксовано серед добровольців - військових, які підписали контракт із Міноборони РФ уже після початку повномасштабного вторгнення.

Їхня частка в загальному масиві смертності досягла 23% від загального числа підтверджених втрат російської сторони - 16 551 доброволець. При чому середній вік загиблих - 38 років.

Однак видання зауважило, що реальні втрати, очевидно, набагато вищі, ніж можна встановити через відкриті джерела.

"Ми припускаємо, що наразі наш аналіз російських кладовищ, військових меморіалів і некрологів може охоплювати від 45% до 65% від реального числа загиблих", - додає BBC.