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У Росії потужна пожежа на пластмасовому заводі, вогонь охопив 4500 квадратів (відео)

Фото: у Росії потужна пожежа на пластмасовому заводі (t.me/mchs_official)
Автор: Марія Кучерявець

У російському місті Дзержинськ (Нижньогородська область) сталася масштабна пожежа на підприємстві з виробництва пластмас. Вогонь стрімко поширюється і вже охопив 4500 квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Всередині будівлі - горючі матеріали, які складно піддаються гасіння, а при горінні виділяють отруйні речовини.

"У Дзержинську на території підприємства з виробництва пластмас та синтетичних смол сталася велика пожежа. Там спалахнув цегляний склад", - йдеться в повідомленні.

Місцеві видання передають, що пожежа спалахнула близько години тому.

"Вогонь охопив склад на Автозаводському шосе у Дзержинську. Там знаходиться науково-виробнича компанія "Астат", яка виготовляє смоли, клей та розчинники", - додають у повідомленні.

При цьому в російському МНС заявили, є загроза, що вогонь перекинеться на сусідні будинки.

Наразі повідомлень про загиблих та постраждалих немає. На цей час до гасіння пожежі залучили 60 рятувальників та 20 машин спецтехніки. Пожежі присвоєно 4 ранги складності.

Нагадаємо, що в російських Хімках в ніч на 13 квітня спалахнула масштабна пожежа на місцевому ринку.

Додамо, нещодавно ми писали про пожежу в Росії на підприємстві у Свердловській області.

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