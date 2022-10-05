В Росії понад пів тисячі в’язнів погодилися поїхати на війну в Україну, - Генштаб

Росіяни продовжують вербувати в’язнів на війну в Україну. Зі Ставропольського краю понад 650 осіб погодились відправитись воювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

За попередньою інформацією, понад 650 в’язнів з виправних колоній суворого режиму Ставропольського краю погодилися взяти участь у бойових діях на території України.

"Командування підрозділів російських окупаційних військ продовжує вербувати в’язнів з метою поповнення втрат особового складу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що попри мобілізацію, РФ продовжує вербувати ув’язнених на війну.

Раніше наближений до оточення Путіна олігарх Євген Пригожин, засновник так званої ПВК "Вагнер" вербує в'язнів на війну в Україну під ультиматумами. Після чого "охочих" перекидають у зону бойових дій без підготовки.

Також РФ може зібрати 10 тисяч ув’язнених на війну, проте відчуватиметься нестача офіцерів.

Стало відомо, що ув’язнених з РФ направили на війну та розмістили на полігоні поблизу Тореза

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