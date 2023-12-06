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У Росії показали кадри із місця ліквідації Киви. Завели справу

Середа 06 грудня 2023 22:14
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У Росії показали кадри із місця ліквідації Киви. Завели справу Фото: Ілля Кива (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Засудженого за держзраду колишнього українського народного депутата Іллю Киву, який втік до Росії, могли ліквідувати 6 грудня в Підмосков'ї двома пострілами з вогнепальної зброї. Слідком РФ розпочав кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

У мережі також були опубліковані кадри з місця, де було виявлено тіло Киви без ознак життя.

За даними Telegram-каналу Mash, за зрадником-втікачем перед операцією з ліквідації могли стежити "щонайменше три останні тижні".

Також у росЗМІ з'явилася інформація, що перший постріл нібито тільки поранив екс-політика, а другий виявився фатальним.

За фактом події російський Слідчий комітет по Московській області порушив кримінальну справу за статтею 105 КК РФ. Також повідомляється, що слідчі допитують співмешканку Киви.

"За однією з версій, вона могла навести кілера на слід, проте це поки що не підтверджено", - пишуть російські пропагандисти у мережі.

Сьогодні ввечері в московських аеропортах та залізничних вокзалах було запроваджено посилені перевірки пасажирів.

Крім того, розповідає Mash, йдуть перевірки списків усіх постояльців готелю "Велич Country Club" за кілька місяців, і "особливу увагу" звертають на іноземців та громадян із пропискою у південних регіонах.

Ліквідація Киви

Нагадаємо, увечері 6 грудня російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що у Підмосков'ї знайшли тіло українського екс-нардепа Іллі Киви. Пізніше джерела РБК-Україна підтвердили загибель зрадника, а також повідомили, що це була спецоперація СБУ.

"Ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта та пропагандиста Киви - спецоперація СБУ", - зазначили джерела видання.

Загибель Киви підтвердили також у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Так, можемо підтвердити, що Ківа "все". Така доля спіткає інших зрадників України та поплічників путінського режиму", - заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Детальніше про те, що відомо про ліквідованого СБУ Іллю Киву, який пройшов шлях від радника міністра до зрадника - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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