В России показали кадры с места ликвидации Кивы. Завели дело

Сбежавшего в Россию бывшего украинского народного депутата Илью Киву, осужденного за госизмену, могли ликвидировать 6 декабря в Подмосковье двумя выстрелами из огнестрельного орудия. Следком РФ открыл уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

В сети также были опубликованы кадры с места, где было обнаружено тело Кивы без признаков жизни.

По данным Telegram-канала Mash, за беглым предателем перед операцией по ликвидации могли следить "как минимум три последние недели".

Также в росСМИ появилась информация, что первый выстрел якобы только ранил экс-политика, а второй оказался фатальным.

По факту происшествия российский Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по 105 статье УК РФ. Также сообщается, что следователи допрашивают сожительницу Кивы.

"По одной из версий, она могла навести киллера на след, однако это пока не подтверждено", - пишут российские пропагандисты в сети.

Сегодня вечером в московских аэропортах и железнодорожных вокзалах были введены усиленные проверки пассажиров.

Кроме того, рассказывает Mash, идут проверки списков всех постояльцев отеля "Величъ Country Club" за несколько месяцев, и "особое внимание" обращают на иностранцев и граждан с пропиской в южных регионах.

Ликвидация Кивы

Напомним, вечером 6 декабря российские пропагандистские СМИ сообщили, что в Подмосковье нашли тело украинского экс-нардепа Ильи Кивы. Позже источники РБК-Украина подтвердили гибель предателя, а также сообщили, что это была спецоперация СБУ.

"Ликвидация ТОПового предателя, коллаборанта и пропагандиста Кивы - спецоперация СБУ ", - отметили источники издания.

Гибель Кивы подтвердили также и в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Да, можем подтвердить, что Кива "все". Такая судьба постигнет других предателей Украины и приспешников путинского режима", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Детальнее о том, что известно о ликвидированном СБУ Илье Киве, который проделал путь от советника министра до предателя - читайте в материале РБК-Украина.