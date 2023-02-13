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У Росії назвали "недоцільним" продовження "зернової угоди" і вимагають зняти санкції

Фото: У Росії назвали "недоцільним" продовження "зернової угоди" (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії вважають "недоцільним" продовження "зернової угоди", якщо з Москви не буде знято санкції, що впливають на сільськогосподарський експорт.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю росЗМІ RTVI.

За його словами, Москва незадоволена деякими аспектами угоди, оскільки вона здійснюється несправедливо через санкції щодо російського сільськогосподарського експорту.

"Без відчутних результатів щодо реалізації меморандуму Росія - ООН, насамперед щодо реального зняття санкційних обмежень із російського сільгоспекспорту, концепція стамбульських пакетних домовленостей і просте продовження українського документа недоцільні", - заявив Вершинін.

Минулого тижня заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що робота з розблокування російського експорту в рамках "зернової угоди" йде незадовільно, і звинуватив ЄС у невиконанні своїх обіцянок.

Російський сільськогосподарський експорт не був прямо спрямований на західні санкції, але Москва стверджує, що блокування її платіжних, логістичних і страхових систем є "перешкодою" для експорту власного зерна і добрив.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що настав час розширити зернову угоду на порти Миколаївської області і прибрати будь-які перешкоди.

Крім того, ще у грудні заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс назвав малоймовірним розширення "зернової угоди" на нові порти.

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