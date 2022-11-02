Росії навряд чи вдасться протистояти партизанського опору, - ISW

Ефективні партизанські атаки України відвертають Кремль від виконання завдань на фронті щодо безпеки тилових районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
За даними аналітиків, партизани погіршують здатність Росії захищатись від постійних українських контрнаступів, не кажучи вже про проведення власних наступальних операцій.
Погана російська оперативна узгодженість уможливила українські партизанські напади, а дефіцит живої сили в Росії, що зростає, ймовірно, погіршує здатність російських військ ефективно захищати російські тилові райони.
Також Кремль досі не зміг ефективно протистояти українському організованому партизанський рух і навряд чи зможе це зробити, роблять висновок аналітики.
Станом на 1 листопада російські війська окупували приблизно 85 300 квадратних кілометрів материкової частини території України, за винятком Криму. Нестача російської живої сили перешкоджає зусиллям щодо безпеки цієї території.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росії буде складно захистити залізничну мережу, яка використовується для перекидання військ до України. Партизанські гурти продовжать диверсії.
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