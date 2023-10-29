У Росії натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали через рейс з Ізраїлю

Сьогодні ввечері під аеропортом Махачкали зібрався натовп місцевих жителів, які нібито чекали пасажирів рейсу з Тель-Авіва. Ймовірно, мова йшла про рейс компанії "Ред Вінгс", який мав прибути о 19:00. За даними Flight Radar, він приземлився о 19:17.

Спочатку натовп вимагав документи у пасажирів, які виходили з аеропорту, щоб перевірити, чи не є вони громадянами Ізраїлю, а пізніше взагалі увірвався в будівлю та почав "пошуки євреїв".

На оприлюднених відео можна побачити натовп, який бігає всередині аеропорту та вривається у різні кімнати та кабінети, щоб знайти пасажирів, які нібито прилетіли з Ізраїлю. Водночас можна помітити, і про це також пишуть російські ЗМІ, що місцева поліція нічого не робить.

Оновлено 20:47.

За останніми даними російських ЗМІ, адміністрація аеропорту запропонувала натовпу визначити трьох людей, які з камерами зайдуть в салон літака, щоб упевнитися, що там немає громадян Ізраїлю. Тим часом натовп вже зібрався біля літака.

Антиізраїльські настрої у РФ

Після початку війни між Ізраїлем та ХАМАС в Росії почастішали антиізраїльські настрої. Росіяни у соцмережах підтримують терористів ХАМАС та висловлюються проти Ізраїлю та його громадян.

А на російському Північному Кавказі, який заселяють мусульмани, взагалі вдаються до погромів. Так, в Хасавюрті вчора ввечері місцеві жителі закидали камінням готель "Фламінго", де, як вони думали, переховуються біженці з Ізраїлю. Натовп заспокоївся лише після того, як їм дозволили перевірити готель, щоб упевнитися, що там немає ізраїльтян.

Крім того, вчора в Черкеську пройшов антиізраїльські мітинги. Черкеський натовп вимагав не допустити прибуття в регіон "ізраїльських біженців", а також виселити з нього євреїв.

А в Нальчику невідомі підпалили єврейський культурний центр, який ще будувався. Хтось кинув на його територію підпалені покришки, а на стіні написали антисемітські висловлювання.

Росія на боці ХАМАС

Російське керівництво також займає не проізраїльську позицію в даному конфлікті. Ба більше, воно скоріше підтримує терористів організації ХАМАС. Нещодавно в Москву на переговори приїхала ціла делегація ХАМАС.

В Ізраїлі цей візит викликав критику та засудження. А сьогодні російського посла викликали на килим в МЗС Ізраїлю.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав операцію з зачистки своєї території від терористів, а також завдавав авіаційних ударів по Сектору Гази. Наступним етапом стала наземна операція у Секторі Гази.

Днями ізраїльські війська увійшли в Сектор Гази. За даними ЗМІ, вони просунулися вже на понад 3 кілометри.