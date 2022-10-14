У Росії критикують військове командування через загибель в Україні перших мобілізованих, - ISW

Повідомлення про перші випадки загибелі погано підготовлених мобілізованих російських військовослужбовців в Україні викликали нову критику на адресу військового командування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Російська влада визнала загибель п'яти мобілізованих із Челябінська. Військові блогери заявили, що кількість убитих та поранених серед мобілізованих вище через відсутність обіцяної підготовки, спорядження, згуртованості підрозділів та командирів, а також неодноразових випадків неправомірної мобілізації.

Зокрема, вони звинуватили командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Михайла Зуська в тому, що він наказав негайно перекинути без будь-якої передбойової підготовки мобілізованих 15-го полку 27-ї мотострілецької бригади з Московської області.

У Сватовому вони одразу потрапили під обстріл. Родичам вдалося знайти половину полку у лікарні в Білгородській області.

Пропаганда знову заявила, що мобілізованих чоловіків направлять на фронт безсистемно. Вони вже прогнозують, що до кінця зими Росія втратить 10 тисяч мобілізованих.

Нова критика військових блогерів показує, наскільки ефемерними є успіхи Кремля у спробі відвернути увагу населення ракетними обстрілами інфраструктури України. Від влади вимагають змінити високопосадовців та командирів.

Ключові висновки аналітиків ISW

Російські сили продовжували завдавати ударів по найважливішій українській інфраструктурі.

Погіршення морального стану, дисципліни та боєздатність російських військ у зонах бойових дій в Україні можуть призвести до тимчасового призупинення наступальних операцій на обмежених територіях.

Українські сили просунулися на північний захід від Сватового.

Російські сили продовжують оборонні операції в очікуванні можливих атак України на Кремінну.

Російські війська намагаються відбити позиції на півночі та північному заході Херсонської області.

Пошкодження мосту через Керченську протоку продовжує перешкоджати доставленню російських вантажів та особового складу на південь України.

Російські війська продовжували наземні атаки на Донеччині і заявляли про незначне просування на південь від Бахмута.

Російська некомпетентність продовжує позначатися на мобілізованому персоналі ще до того, як досягає лінії фронту, що, мабуть, посилює і так низький моральний дух.

Російські офіційні особи, ймовірно, все більше обмежують свободу пересування, щоб зберегти додаткове мобілізоване населення і запобігти його втечі з країни.

Російська окупаційна влада закликала до евакуації мирних жителів з окупованої Херсонської області.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що на тлі продовження контрнаступу ЗСУ на сході України Росія вирішила вдвічі посилити приховану мобілізацію.

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