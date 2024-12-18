У Росії кожен четвертий торговий центр опинився на межі банкрутства

У Росії приблизно чверть усіх торгових центрів опинилися на межі банкрутства. До цього призвело різке зростання витрат та посилення конкуренції з боку онлайн-магазинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

За даними російського видання, чверть російських ТЦ можуть припинити свою діяльність уже у 2025 році. Адже доходи торгових центрів у цьогоріч значно знизились.

Основною причиною фінансових труднощів стало не лише скорочення числа великих міжнародних орендарів після початку війни в Україні, а й різке підвищення процентних ставок за комерційними кредитами через політику Центрального банку Росії.

Керуючий директор російської Ради торговельних центрів (СТЦ) Олег Войцеховський пояснив, що тепер російським ТЦ проблемно закривати вже наявні кредитні договори та зовсім недоступні нові кредити.

"Звідси проблеми як з прибутковістю, так і з можливостями підтримувати будівлі в належному стані, проводити реконцепцію", - сказав він.

Видання зауважило, що зараз близько половини доходів торгових центрів іде на податки, включно з ПДВ, соціальними відрахуваннями і податком на майно.