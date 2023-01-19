У Росії кинулися до ядерних погроз напередодні "Рамштайну". Джонсон закликав не вірити

Погрози Росії "ядерною війною"

"Завтра на базі "Рамштайн" обговорюватимуть нову тактику та стратегію, а також постачання в Україну нового важкого озброєння та ударних систем. І це одразу після форуму в Давосі, де повторювали: "Щоб домогтися миру, Росія має програти". Програш ядерної держави у звичайній війні може спровокувати початок війни ядерної. Ядерні держави не програвали великих конфліктів, від яких залежить їхня доля. Але ж це має бути очевидно будь-якій людині...", - написав Медведєв.

У Давосі закликали не вірити закидам Кремля

Тим часом сьогодні під час "Українського сніданку" в Давосі колишній британський прем'єр Борис Джонсон закликав не вірити залякуванням РФ та попросив союзників якомога швидше надати Україні танки.

"Він (Путін - ред.) не використовуватиме ядерну зброю, він ніколи цього не зробить, але хоче, щоб ми так думали. У нього наразі економічний параліч, він втрачає землю під собою", - заявив Джонсон.

За його словами, в Індії та Китаї відвернуться від російського диктатора в разі застосування ним ядерної зброї, а тому необхідно припинити думати про це.

"Фокусуйте увагу на Україні, не на Путіні. Треба підтримувати Україну, дати їй необхідні інструменти, щоб вона перемогла... HIMARS став дуже ефективною зброєю, дайте їм танки!" - закликав Джонсон.

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