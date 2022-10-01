UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії хочуть узаконити відправлення ув'язнених на війну проти України, - Генштаб

Фото: у Росії хочуть узаконити відправлення ув'язнених на війну проти України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російське військово-політичне керівництво розробило ще один план поповнення втрат на фронті за рахунок ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, росіяни хочуть легалізувати залучення ув'язнених у війні проти України.

"На розгляд Держдуми Росії внесено законопроект про зміни до Кримінального кодексу Російської Федерації, в якому передбачається відбування покарання засуджених у районі ведення бойових дій", - зазначає українське військове керівництво.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на початок серпня вербувальники ПВК "Вагнера" зібрали понад тисячу в'язнів, які погодилися воювати проти України.

Також ми писали, що росіяни розгорнули полігон поблизу тимчасово окупованого міста Торез (Донецька область), де тренуються ув'язнені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна дума РФРосійська ФедераціяГенштаб ВСУВійна Росії проти України