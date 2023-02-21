У Росії готуються до масової мобілізації студентів, - розвідка

За даними ГУР, для цього в Росії створюються так звані "дільниці оповіщення", які будуть надавати допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам.

"Керівництвом Новосибірського державного педагогічного університету, Томського політехнічного університету, Томського державного педагогічного університету видано документи, які зобов’язують структурні підрозділи закладів виділити певну кількість студентів і співробітників для роботи на дільницях оповіщення", - йдеться в повідомленні розвідки.

Вказано, що до цієї роботи планується залучати громадян, які "офіційно не підлягають мобілізації".

"При цьому, в Томському політехнічному університеті включення до складу "дільниць" відбувається без згоди або навіть попереднього інформування визначених студентів та співробітників", - зазначено в повідомленні.

Відомо, що керувати "дільницями" призначаються представники вищого керівництва навчальних закладів.

У ГУР звертають увагу, що для проведення чергової хвилі мобілізації в РФ не потрібні додаткові правові підстави, оскільки оголошену у вересні 2022 року "часткову мобілізацію" офіційно так і не було завершено.

Як припускають в ГУР МО, імовірно мобілізацію в Росії буде проведено до 1 квітня - початку весняного призову на строкову службу, а в разі необхідності початок призову може бути відстрочений.

Фото: у Росії готуються до масової мобілізації студентів (t.me/DIUkraine)

Нагадаємо, як нещодавно писало видання NYT, російський диктатор Володимир Путін незабаром може мобілізувати ще сотні тисяч людей на додаток до вже набраних 300 тисяч.

Додамо, нещодавно в українській розвідці повідомили, Росія готується розпочати нову хвилю мобілізації, але зазначили, що це ще більше її виснажить.

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