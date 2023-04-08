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У Росії "анонсували" хімічну атаку по Сумській області

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Сумська область, Субота 08 квітня 2023 10:04
У Росії "анонсували" хімічну атаку по Сумській області Фото: в Росії "анонсували" хімічну атаку по Сумській області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У російському Міноборони заявили про нібито підготовку хімічної атаки по Сумській області. У провокаціях ворог традиційно звинувачує ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони РФ.

Росіяни цинічно нафантазували, що так звана "атака" нібито готується "під керівництвом Офісу президента України". І нібито направлена на "дискредитацію Російської Федерації на міжнародній арені".

Міноборони РФ вигадало, що українська армія нібито планує інсценувати "провокацію-обстріл із застосуванням отруйних речовин", щоб потім звинуватити у злочині Росію на трибуні Радбезу ООН й "задокументувати" застосування російськими збройними силами "хімічної зброї".

"Для її реалізації протягом останніх двох тижнів у населеному пункті Охтирка Сумської області нібито підготовлено ділянку "передового рубежу оборони ЗСУ на лінії бойового зіткнення з російськими військами", - йдеться в заяві.

Зазначимо, що традиційно такі повідомлення країна-агресор поширює напередодні того, коли сама планує влаштувати ті чи інші провокації.

Нагадаємо, що раніше в Повітряних силах розкрили подробиці нової тактики росіян, які тероризують, зокрема і прикордоння Сумської області.

Ворог почав використовувати плануючі бомби, закидуючи їх по декілька десятків в день по всій території розмежування з літаків Су-35 і Су-34.

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