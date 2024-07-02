У Росії активно вербують підлітків на війну проти України, - ЦНС

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що загарбники на тимчасово окупованих територіях України вербують студентів, у тому числі неповнолітніх, для стажування на заводі в Росії, який збирає іранські дрони-камікадзе Shahed.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.