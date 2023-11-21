ua en ru
Ср, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіянин про втрати РФ на війні в Україні: з 2000 лишилось 500 чоловік (перехоплення)

Вівторок 21 листопада 2023 22:51
UA EN RU
Росіянин про втрати РФ на війні в Україні: з 2000 лишилось 500 чоловік (перехоплення) Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська армія зазнає значних втрать серед особового складу на фронті. Солдати скаржаться на обстріли з боку ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

За словами окупанта, вони готуються до наступу. Однак вони зазнають постійних обстрілів і з 2000 солдатів їх лишилось трохи більше 500.

"Вбитих багато, поранених. Нас було 2000 а лишилось 560 чоловік. Мене двічі відвернуло від поранення. Вони ж знову луплять по нас", - каже він.

Росіянин та його дружина також обговорюють новини. По російському телебаченню їм розповідають про те, що США та Польща відмовляються від допомоги Україні. При цьому жінка згадує і таку країну як Венеція (місто та муніципалітет в Італії - ред.), яка однією з перших відмовилась від допомоги Україні.

Ситуація на фронті

Українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів супротивника. Минулої доби сталося 70 бойових зіткнень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведки Війна Росії проти України
NEWS
Помста за 128-му бригаду. ЗСУ вдарили по росіянах під час нагородження, у ворога багато "200-х"
Помста за 128-му бригаду. ЗСУ вдарили по росіянах під час нагородження, у ворога багато "200-х"
DAILY
Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію