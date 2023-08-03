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Росіяни звозять студентів на окуповані території для поширення пропаганди, - ЦНС

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Четвер 03 серпня 2023 03:18
Росіяни звозять студентів на окуповані території для поширення пропаганди, - ЦНС Фото: росіяни звозять студентів, щоб поширювати пропаганду на окупованих територіях (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни посилюють поширення пропаганди серед молоді на тимчасово окупованих територіях, використовуючи для цього привезених з РФ студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Так, окупанти створили так звані "студентські трудові загони", сформовані з росіян. Вони для відео "працюють" у зруйнованих самими окупантами містами - Лисичанську, Маріуполі, Сєвєродонецьку тощо.

Також вони проводять у захоплених містах семінари та "молодіжні форуми" за підтримки "Росмолоді" - структури, яка займається децентралізацією "молодіжних рухів", більшість яких мімікрують під волонтерські.

Пропаганда на окупованих територіях

Раніше ЦНС повідомляв, що в окупованому Криму росіяни проводять заходи "військово-патріотичного виховання", головна мета яких - поширення пропаганди серед молоді.

Так, там пройшов один із вищезгаданих "молодіжних форумів" під назвою "Путь Победы. Zеркало", в якому взяли участь понад 120 російських студентів.

Крім цього, РФ планує створити нове "ЗМІ" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей - там працюватимуть завербовані іноземні співробітники ФСБ.

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