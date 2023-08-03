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Россияне свозят студентов на оккупированные территории для распространения пропаганды, - ЦНС

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Четверг 03 августа 2023 03:18
Россияне свозят студентов на оккупированные территории для распространения пропаганды, - ЦНС Фото: россияне свозят студентов, чтобы распространять пропаганду на оккупированных территориях (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне усиливают распространение пропаганды среди молодежи на временно оккупированных территориях, используя для этого привезенных из РФ студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Так, оккупанты создали так называемые "студенческие трудовые отряды", сформированные из россиян. Они для видео "работают" в разрушенных самими оккупантами городами - Лисичанске, Мариуполе, Северодонецке и т.д.

Также они проводят в захваченных городах семинары и "молодежные форумы" при поддержке "Росмолодежи" - структуры, занимающейся децентрализацией "молодежных движений", большинство которых мимикрируют под волонтерские.

Пропаганда на оккупированных территориях

Ранее ЦНС сообщал, что в оккупированном Крыму россияне проводят мероприятия "военно-патриотического воспитания", главная цель которых - распространение пропаганды среди молодежи.

Да, там прошел один из вышеупомянутых "молодежных форумов" под названием "Путь Победы. Zеркало", в котором приняли участие более 120 российских студентов.

Кроме этого, РФ планирует создать новое "СМИ" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей - там будут работать завербованные иностранные сотрудники ФСБ.

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