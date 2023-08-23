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Росіяни звозять сміття з Ростова на полігони Донецької області, - ЦНС

Середа 23 серпня 2023 14:33
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Росіяни звозять сміття з Ростова на полігони Донецької області, - ЦНС Ілюстративне фото: росіяни звозять сміття з Ростова на полігони Донецької області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники завозять на тимчасово захоплені території Донецької області сміття з Ростовської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Повідомляється, що на полігони побутових відходів з тимчасово окупованих територій Донецької області завозять сміття з Ростова. Таким чином окупанти розв'язують проблеми перевантаженості сміттєзвалищ в самій Росії.

При цьому росіяни обіцяють побудувати ще два полігони в Донецькій області, які теж мають обслуговувати сусідню Ростовську область.

В самій Ростовській області від ідеї побудувати нові полігони відмовились через екологічний стан регіону.

Підкреслюється, що загарбники традиційно відмовились враховувати думку населення захоплених регіонів щодо будівництва полігонів.

Росія хоче перетворити окуповані території на сміттєзвалища

ЦНС повідомляло, що країна-агресор планує витрати на закупівлю обладнання та постачання спеціалізованої техніки для сміттєвих звалищ на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Туди планують вивозити відходи з території РФ.

Росіяни заявляють про те, що 1,3 млрд рублів нібито мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте загарбники фактично хочуть використати техніку та обладнання викрадену з українських комунальних підприємств.

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