Росіяни зосередили наступ на Бахмут та Авдіївку, - британська розвідка

Як свідчані дані, головні бої проходять на сході України. Там окупанти зосередились на трьох напрямках. Вони атакують у районі Бахмута, західніше Донецька в районі Авдіївки та на лінії Куп'янськ-Лиман.

Окрім цього тривають зіткнення військових на півдні України у Херсонській та Запорізькій областях. На вказаних напрямках фронту ворог зайняв оборону.

Також окупанти активно обстрілюють всю лінію фронту та прифронтові населені пункти. Росіяни використовують важке озброєння та авіацію проти військових та мирного населення.

Фото: дані розвідки (twitter.com/DefenceHQ)