Росіяни знову втратили солдат: за добу понад 1000 військових

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір 15 квітня, на фронті протягом доби відбулося 87 бойових зіткнень. Найгарячішими були Покровський, Торецький та Лиманський напрямки.

Зокрема, на Покровському напрямку ворог намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Суха Балка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Троїцьке, Водяне Друге, Богданівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій противника, ще шість боєзіткнень тривали. Також ЗСУ знешкодили 200 окупантів, з них 99 - безповоротно.

Детальніше про звіт Генштабу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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