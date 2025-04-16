Росіяни знову втратили солдат: за добу понад 1000 військових

За останню добу, с 15 на 16 квітня, російські втратили на фронті 1050 солдатів. Також ЗСУ знищили понад сотню дронів та автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, що станом на вечір 15 квітня, на фронті протягом доби відбулося 87 бойових зіткнень. Найгарячішими були Покровський, Торецький та Лиманський напрямки.
Зокрема, на Покровському напрямку ворог намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Суха Балка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Троїцьке, Водяне Друге, Богданівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій противника, ще шість боєзіткнень тривали. Також ЗСУ знешкодили 200 окупантів, з них 99 - безповоротно.
Детальніше про звіт Генштабу - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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