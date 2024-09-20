Росіяни знову вдарили по Харкову КАБами: "приліт" біля медзакладу

Російські окупанти сьогодні, 20 вересня, вже вдруге атакували Харків за допомогою керованих авіаційних бомб. КАБи влучили біля медичного закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram .

За словами міського голови, по Харкову росіяни вдарили двома керованими авіабомбами.

"Удар по центральному району Харкова, біля медичного закладу", - уточнив мер.

Терехов розповів, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Оновлено о 23:02

Мер повідомив, що за уточненою інформацією по місту Харків було три удари - два по Шевченківському району, один по Київському.

"Маємо попередню інформацію, що є постраждалі", - йдеться у повідомленні Терехова.

Оновлено о 23:18

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що станом на цю хвилину відомо про трьох постраждалих.

Усі в легкому стані, серед них є 10-річна дитина, яка отримала гостру реакцію на стрес.

Водночас Терехов підтвердив інформацію про дитину, але за його словами наразі четверо постраждалих.