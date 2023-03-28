Росіяни знову скинули авіабомбу на Сумську область: є руйнування і постраждалий

"Ворог продовжує обстрілювати Білопілля в Сумській області. Росіяни здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою", - написав Єрмак.

За його словами, внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда.

Також пошкоджено два приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двохповерховий багатоквартирний житловий будинок.

"Постраждала одна людина", - повідомив Єрмак.

Він також зазначив, що війська РФ намагаються випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних.

"Типовий тероризм держави-терориста", - додав керівник ОП.

Фото: росіяни знову скинули авіабомбу на Сумську область (t.me/ermaka2022)

Нагадаємо, що уночі в пʼятницю, 24 березня, російські окупаційні війська також обстріляли місто Білопілля Сумської області, тоді ворог теж застосовував, в тому числі, й авіабомби.

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