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Росіяни знову обстріляли Нікопольський район: є жертва

Фото: росіяни знову атакували Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові знову обстріляли Дніпропетровську область. Цього разу окупанти зосередили атаку на Нікопольському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"За сьогодні ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину. Двічі обстріляв Нікополь зі ствольної артилерії", - повідомив глава Дніпропетровської облради.

Фото: росіяни обстріляли Нікопольський район (t.me/mykola_lukashuk)

За словами Лукашука, внаслідок ворожої атаки пошкоджено:

  • 6 приватних житлових будинків,
  • 3 обʼєкти,
  • 7 господарчих споруд,
  • легковик,
  • газопровід,
  • лінії електропередач.

Крім того, в результаті обстрілів загинув 71-річний чоловік.

"Також було дві атаки по Покровській громаді. Тут без жертв", - додав він.

Ситуація в Дніпропетровській області

Російські окупанти щоденно атакують Дніпропетровську область. Під ворожі удари найчастіше потрапляє Нікополь та район.

Окупанти для ударів по Нікополю активно використовують важку артилерію. Внаслідок таких атак у місті нерідко руйнуються та пошкоджуються будинки, газопроводи та ЛЕП, іноді гинуть люди.

Нагадаємо, що вчора російські військові вчергове обстріляли території Дніпропетровської області. В результаті ворожої атаки було поранено чоловіка.

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НікопольДніпропетровська областьВійна Росії проти України