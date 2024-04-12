Росіяни знову можуть вчитися пілотувати у Фінляндії, - Yle

Скасування дії таких обмежень стала наслідком рішення Європейського суду, який відмовився від заборони, запровадженої Радою ЄС, для громадян країни-агресора або осіб з подвійним громадянством займатися управлінням літальними засобами в Європі.

Також дані обмеження були частиною ширшої ухвали щодо санкції, із забороною для російських літаків.

Через ухвалення Євросудом рішення знову дозволено льотні випробування та інспекційні польоти для осіб з паспортом РФ та людей з подвійним громадянством.

Як зазначає Yle, разом з тим постанова Європейського суду забороняє громадянам Росії, які навчаються в європейській авіашколі, надалі управляти літальним засобом, який знаходиться в російському управлінні або володінні. Крім того, такі особи не повинні у майбутньому літати до РФ.

"Громадянин РФ повинен письмово довести, що він має намір дотримуватися цих умов. Якщо інших доказів немає, майбутній пілот зобов'язаний підписати документ про дотримання цих вимог", - йдеться у публікації.