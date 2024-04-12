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Росіяни знову можуть вчитися пілотувати у Фінляндії, - Yle

Ілюстративне фото: у Фінляндії скасовано заборону на навчання пілотування для громадян РФ (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

У Фінляндії особи з подвійним громадянством, а також з російським паспортом, знову матимуть право навчатися приватному та аматорському пілотуванню. Перед тим фінський регулюючий орган Traficom припинив такі тренінги для громадян РФ, та не допускав їх до льотних іспитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Скасування дії таких обмежень стала наслідком рішення Європейського суду, який відмовився від заборони, запровадженої Радою ЄС, для громадян країни-агресора або осіб з подвійним громадянством займатися управлінням літальними засобами в Європі.

Також дані обмеження були частиною ширшої ухвали щодо санкції, із забороною для російських літаків.

Через ухвалення Євросудом рішення знову дозволено льотні випробування та інспекційні польоти для осіб з паспортом РФ та людей з подвійним громадянством.

Як зазначає Yle, разом з тим постанова Європейського суду забороняє громадянам Росії, які навчаються в європейській авіашколі, надалі управляти літальним засобом, який знаходиться в російському управлінні або володінні. Крім того, такі особи не повинні у майбутньому літати до РФ.

"Громадянин РФ повинен письмово довести, що він має намір дотримуватися цих умов. Якщо інших доказів немає, майбутній пілот зобов'язаний підписати документ про дотримання цих вимог", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, раніше у березні стало відомо, що поліція Фінляндії зможе заарештовувати автомобілі на російських номерах. Проте для деяких водіїв зроблять виняток.

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Фінляндія