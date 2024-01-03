Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": де помітили дрони

Російські окупанти сьогодні, 3 січня, запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Їх уже спостерігають на півдні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
За інформацією Повітряних сил, кілька груп "Шахедів" помітили в Миколаївській області.
Військові повідомляють, що ці дрони летять у північно-західний бік.
Також загроза застосування ударних безпілотників є в Одеській області.
Оновлено 21:18
У Повітряних силах повідомили про групу "Шахедів", яка прямує з Миколаївської області у бік Кіровоградської.
Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Найчастіше їх запускають з тимчасово окупованого Криму, а також з боку Сумської області.
Остання атака дронів сталася вчора, 2 січня. Вночі росіяни запустили по Україні 35 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони змогли збити всі цілі.
При цьому вже вранці росіяни вдарили по Україні ракетами. Наші захисники знищили 72 ракети ворога.
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