Росіяни знову атакували Торецьк: поранені троє людей, які отримували "гуманітарку"

"О 10:30, окупанти здійснили, ймовірно, мінометний обстріл м. Торецька", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в прокуратурі, ціллю російських військ став житловий квартал.

"Зазнали поранень троє цивільних, які прийшли отримати гуманітарну допомогу до адмінбудівлі. 86-річну жінку та двох чоловіків віком 63 й 34 роки доставили у лікарню з осколковими пораненнями. Останній перебуває у тяжкому стані", - констатують у відомстві.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріл Донецької області

У ніч проти четверга, 30 листопада, окупанти влаштували масований удар одночасно по трьох містах Донецької області - Покровськ, Мирноград, Новогродівка. Десять людей було поранено, зокрема четверо дітей. Зокрема, п'ятеро людей було поранено в Покровську, серед яких троє дітей - 13, 16 років і 6-місячне немовля, якого вдалося врятувати. Ще п'ять - у Новогродівці. Щодо останньої, то тут окупанти атакували житловий будинок, серед поранених 13-річна дитина. Він у тяжкому стані у лікарні. Пізніше під завалами у Новогродівці знайшли тіло чоловіка. 4 людей, у тому числі дитину, ще шукають.

Нагадаємо, 28 листопада російські війська вдарили з авіації по шахті в Торецьку Донецької області. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири жінки - робітниці, які перебували в одній із майстерень. Пізніше кількість поранених зросла до п'яти.