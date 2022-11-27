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Росіяни не зможуть утримати Запорізьку АЕС, - Подоляк

Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Російські військові не зможуть утримати Запорізьку АЕС, оскільки їхня лінія оборони поступово відсувається до кордонів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в прямому ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Військовослужбовці РФ підуть із Запорізької АЕС, оскільки їхня лінія оборони поступово відсувається до кордонів РФ. Адже коли Росія захопила Крим і всі міжнародні представництва махнули рукою і сказали: "Ну, гаразд", то тепер така історія не пройде", - сказав Подоляк.

Він наголосив, що весь світ на відкритому рівні заявляє, що "Росатом" не має жодної юридичної сили над ЗАЕС, ця станція виключно українська.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що за словами президента НАЕК "Енергоатома" Петра Котіна, російські військові можуть готуватися до виходу з території Запорізької атомної електростанції.

Також раніше ми писали, що аналітики ISW повідомляли, що Росія використовує обстріли ЗАЕС у своїй інформаційній кампанії, спрямованій на дискредитацію України, щоб добитися повного адміністративного контролю над станцією та виступити як гарант недопущення ядерної катастрофи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Запорізька АЕСІрина Подоляк