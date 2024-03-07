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Росіяни не зможуть наблизитися. Гуменюк розповіла про укріплення на правому березі Дніпра

Херсонська область , Четвер 07 березня 2024 17:53
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Росіяни не зможуть наблизитися. Гуменюк розповіла про укріплення на правому березі Дніпра Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Оборонні споруди на правому березі Херсонської області облаштовані так, що у російських військ немає можливості навіть наблизитися до них.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням проект Радіо Свобода "Новини Приазовʼя".

"Розуміння є, що основна лінія бойового зіткнення в наших географічних умовах - це річка Дніпро. Тому, дійсно, для нас надважливо, щоб ворог не міг перебратися, висадитися і навіть підійти до правого берега. По-перше, він ландшафтно вищий за лівий берег. Це вже перша складність, яку ворогу подолати фактично неможливо. Тому, що розташування наших гармат на вищому рівні встановлює вогневий контроль над водою на момент підходу до берега", - розповіла Гуменюк.

За її словами, українські оборонні споруди облаштовані з урахуванням всіх змін ландшафту після підриву греблі Каховської ГЕС.

Як зазначила речниця, саме тому ворог превентивно працює, зокрема, безпілотниками, артилерією з лівого берега. Тобто теж робить акцент на оборонні споруди та їхнє нищення контрбатарейним способом.

"Проте облаштування оборонних споруд, те, що зараз стало хвилею чергової російської пропаганди, зокрема, в Херсонській, Миколаївській, Одеській областях, ми не робимо це з нуля, укріплюємо те, що було заготовлено, вдосконалюємо те, що було на момент повномасштабного вторгнення, можливо, недороблено, тому що робилися вже в потужних бойових умовах", - додала Гуменюк.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, восени 2023 року стало відомо, що українські воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, на плацдармі у районі населеного пункту Кринки.

6 лютого сервіс DeepState оприлюднив відео, на якому можна побачити, що українські захисники встановили прапор у Кринках на лівому березі Херсонської області.

Станом на 6 березня українські військові продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області та відбивати атаки ворога.

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