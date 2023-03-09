Росіяни не змогли оточити Бахмут: карти боїв від ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські війська продовжували вести наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 березня, показують, що сили групи "Вагнера" здійснили незначне територіальне просування на схід від Спірного (25 км на південний схід від Кремінної).

У Генштабі України повідомили, що російські війська провели безуспішні операції на північний захід від Сватового в районі Гряниківки (54 км на північний захід) і навколо Кремінної в районі Невського (19 км на північний захід), Білогорівки (12 км на південь), Спірного, Виїмки (26 км на південь) і Федорівки (33 км на південний захід). Глава Луганської області Сергій Гайдай повідомив про бої під Стельмахівкою (15 км на захід від Сватового), Новоселівським (15 км на північний захід) і Куземівкою (13 км на північний захід).

Російське джерело стверджувало, що українські тактичні групи зондували російську оборону поблизу Гряниківки. Воно також повідомило, що російські війська здійснили невизначений наступ у напрямку Кіровська (17 км на захід від Кремінної) і здійснили наземні атаки поблизу Кремінної в напрямку Невського, Макіївки (22 км на північний захід) і Білогорівки.

Бої на Донбасі

Російські війська 8 березня продовжили наступальні дії в районі Бахмута, але не зуміли завершити оточення міста. У Генштабі України повідомили, що російські війська продовжували штурм українських позицій у Бахмуті та вели безуспішні наступальні дії в 11 км на північ від Бахмута в районах Берхівки, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки та Богданівки, а також у 6 км на південний захід від Бахмута в районі Іванівського та Кліщіївки.

Російський військовий блогер стверджував, що бойовики групи "Вагнера" просунулися в напрямку Залізнянського (10 км на північ від Бахмута) і Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута). Геолокаційні кадри, опубліковані 8 березня, показують, що російські війська, ймовірно, наблизилися до ділянки траси T0504 на південному заході Бахмута.

Власник групи "Вагнера" Євгеній Пригожин і кілька російських "воєнкорів" заявили 8 березня, що російські війська контролюють весь Бахмут на схід від річки Бахмутка, як оцінило ISW 7 березня. Російські військові блогери стверджували, що бойовики "Вагнера" продовжують спроби просування в північній і південній частинах Бахмута і що українські сили продовжують виведення окремих підрозділів з міста.

Російський "воєнкор" стверджував, що російські сили напівоточили українські сили вздовж західного берега річки Бахмутка в Бахмуті, і що українські сили не зможуть вийти з цих районів без великих втрат. Його колеги заявили 7 березня, що російські війська перекрили усі українські наземні лінії зв’язку (GLOC) до Бахмута, включаючи сільські дороги між Часовим Яром (11 км на захід від Бахмута) та Хромовим (2 км на захід від Бахмута).

Інший російський "воєнкор" стверджував, що 7 березня українські війська здійснили контратаки в районі Іванівського (6 км на захід від Бахмута) і в напрямку Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута). Повідомлення українського Генштабу про наступальні дії Росії поблизу Кліщіївки, населеного пункту, який російські сили контролювали принаймні з початку січня 2023 року, можуть свідчити про те, що українські сили відтіснили російські сили далі від траси T0504, хоча ISW не бачила жодного візуального підтвердження цього Українські сили це зробили. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська також просунулися до Ступочок (11 км на захід від Бахмута).

Російські війська можуть нарощувати темпи наступальних операцій на північний захід від Бахмута. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили понад 30 штурмів поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), що становить приблизно тридцять відсотків від загального обсягу наступальних операцій Росії, про які Генштаб звітував в Україні 8 березня.

Повідомляється, що високий темп російських нападів навколо Оріхово-Василівки, ймовірно, надто далеко на північний захід від Бахмута, щоб ефективно допомогти у спробі Росії розвернутися навколо Бахмута, враховуючи, що Оріхово-Василівка знаходиться на відстані понад 8 км від найближчого українського маршруту постачання через Хромове.

Відомі російські "воєнкори" все частіше обговорюють можливість українських контрнаступів у районі Бахмута, причому деякі згадують Маньківку (14 км на північний захід від Бахмута) як потенційну територію, де українські сили можуть розпочати ці операції. Російські війська, можливо, ведуть високі темпи операцій на північний захід від Бахмута, щоб зіпсувати майбутні українські контратаки, які могли б послабити тиск на українські сили в Бахмуті.

8 березня російські війська продовжили наступ на підступах до Донецька. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в 17 км на північ від Авдіївки в районі Кам’янки та Олександрополя та в межах 36 км на південний захід від Авдіївки в районі Сіверного, Первомайського, Невельського, Водяне , Мар’їнка та Новомихайлівка.

Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили понад 20 наступальних ударів поблизу Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки), що становить приблизно п’яту частину від загальної кількості наступальних операцій Росії, про які Генштаб повідомив в Україні 8 березня.

Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська вели штурм поблизу Побєди (32 км на південний захід від Авдіївки) і Красногорівки (21 км на південний захід від Авдіївки), а також українських укріпрайонів поблизу Авдіївки зі Спартака (4 км на південь від Авдіївки) і Опитного (3 км на південь від Авдіївки). Його колега заявив, що російські війська ведуть позиційні наступальні дії поблизу Авдіївки.

Російські військові блогери стверджували, що російські війська відновили наступальні дії в напрямку Красногорівки (9 км на північ від Авдіївки) і захопили Веселе (7 км на північ від Авдіївки), хоча ISW не спостерігає жодного візуального підтвердження цих тверджень. Вони заявили, що російські війська мають намір тиснути на українські сили в Авдіївці на північ у напрямку Веселого та з півдня у напрямку Водяного (8 км на південний захід від Авдіївки), куди, як повідомляється, намагається наступати 1-ша слов’янська бригада так званої "ДНР".

Останніми тижнями російські війська збільшили темп наступальних операцій на північ від Авдіївки, ймовірно, у рамках тактичної зміни, схожої на зміну російської тактики під час штурму Мар’їнки. Останніми тижнями російські сили дедалі активніше намагаються тиснути на українські сили, щоб вони залишили Мар’їнку, атакуючи північ і південь від населеного пункту, замість того, щоб продовжувати дорогі фронтові наступи на міцно укріплені українські позиції.

Російські війська наразі не мають необхідної бойової потужності в районі Авдіївки, щоб наступати на Авдіївку з півночі та півдня, і навряд чи зроблять це, якщо не розгорнуть значні підкріплення в цьому районі.

"Південна вісь"

Російські джерела стверджували, що українські війська третій день поспіль 8 березня висаджувалися на островах дельти Дніпра. 8 березня російське джерело заявило, що російські війська обстріляли українські позиції на островах дельти Дніпра і що на острові тривають позиційні бої. 7 березня Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що українські війська знищили російський склад боєприпасів на острові Великий Потьомкін на південний захід від Херсона.

8 березня російські джерела повідомили, що українські війська завдали удару з БПЛА по Енергодару Запорізької області, спричинивши пожежу в полі. Російські джерела стверджують, що вогонь поширився на чотири гектари землі, загрожуючи лінії електропередач, яка підтримує Енергодар, і місцевій інфраструктурі.

Однак російське джерело стверджує, що Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) пожежа не загрожує. Радник українського мера Маріуполя Петро Андрюшенко 8 березня натякнув, що проукраїнські сили могли провести удари, які спричинили пожежу. ISW широко повідомляв про мілітаризацію російськими військами ЗАЕС та прилеглої території.

8 березня російські війська продовжували звичайні удари по районах на захід від Гуляйполя та в Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.