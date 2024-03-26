Росіяни за зиму стратили понад 30 українських військовополонених, - звіт ООН

38-й звіт місії ООН щодо ситуації з правами людини в Україні охоплює період із 1 грудня 2023-го по 29 лютого 2024 року. Експерти провели інтерв’ю з 60 українськими військовими, нещодавно звільненими з полону.

Українські військові розповіли про жахливе ставлення в полоні в окупантів, неможливість спілкуватися з сім'ями та відсутність задовільного харчування і медичної допомоги.

Зокрема, російські військові та посадовці катують полонених, у тому числі застосовують побиття, електричний струм, змушують довго перебувати в незручному положенні, погрожують розстрілом або імітують його. Більше ніж половина полонених пережила сексуальне насильство.

Автори звіту зазначають, що ці дані підтверджують, що російська армія продовжує застосовувати раніше встановлені практики катування, жорстокого поводження, смертей в полоні, тримання під вартою без зв’язку із зовнішнім світом, насильницьких зникнень і жахливих умов утримання.

"Крім цього, ММПЛУ задокументувала достовірні повідомлення про страту щонайменше 32 українських військовополонених у 12 окремих випадках в період з грудня 2023 до лютого 2024 року, що значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів. ММПЛУ провела незалежну верифікацію трьох зі згаданих випадків", – йдеться у звіті.

ООН також наводить дані про інтерв'ю з 44 російськими військовополоненими, які, хоча й не заявляють про тортури в офіційних місцях утримання, давали "свідоцтва про тортури та жорстоке поводження в місцях їхнього тимчасового перебування після евакуації з поля бою".

Окрім того, звіт місії містить інформацію про насильство російської адміністрації щодо жителів окупованих територій України. В тому числі йдеться про вбивства цивільних осіб, свавільні затримання та обмеження свободи висловлення поглядів.

За даними ООН, загальна кількість встановлених втрат серед цивільних в Україні "лишається співставною з кількістю втрат за попередній період".

Нагадаємо, у попередньому звіті ООН йшлося про те, що українські військовополонені зазнають багатомісячних тортур у російських в'язницях.