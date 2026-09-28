Росіяни здавалися цілими підрозділами: у ЗСУ розкрили нові успіхи на фронті

Третій армійський корпус звільнив Нове, Рідкодуб і Катеринівку. Також бійці відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою.

Втрати противника - 2000 осіб. Понад 250 росіян захоплені в полон.

Так завершився третій сезон "Вівальді". У корпусі назвали його переломним для всієї операції.

Корпус повернув ще 51 км² української землі. Від початку наступальних дій загалом повернули 176 км².

Чому Нове було головною ціллю

Головною ціллю третього сезону стало Нове - ключовий пункт противника на плацдармі.

Командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький розповів, що той, хто контролює висоти навколо цього населеного пункту, має ініціативу на плацдармі.

"Противник був переконаний, що основним напрямком удару є Шандриголове - Зелена Долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках саме на цьому напрямку. Росіяни проспали справжній удар, який був зосереджений на взятті Нового", - заявив Білецький.

Для прориву оборони корпус застосував власний винахід - радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси-камікадзе. Ними підірвали найміцніші укріплення ворога.

Росіяни здавалися в полон цілими підрозділами разом з офіцерами, пілотами й артилеристами.

Нагадаємо, в ISW підтвердили, що на більшості напрямків фронту росіяни не мають підтвердженого просування.