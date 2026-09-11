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Росіяни заявили про масштабне оточення ЗСУ під Харковом: ISW розкрив реальну ситуацію

09:31 11.09.2026 Пт
2 хв
ISW перевірив заяви Росії про оточення
aimg Олена Чупровська
Росіяни заявили про масштабне оточення ЗСУ під Харковом: ISW розкрив реальну ситуацію Фото: ISW спростував гучні заяви Кремля про оточення ЗСУ під Харковом (Getty Images)
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Російські чиновники та мілблогери заявили про масштабне оточення сил ЗСУ на північний схід від Харкова, проте аналітики ISW не знайшли жодних доказів цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Що заявляють у Росії

Російські чиновники та військові блогери продовжують стверджувати, що армія РФ оточила українські підрозділи між напрямками на Вовчанськ та Великий Бурлук.

Мілблогери повторюють ці твердження і йдуть далі - вони пишуть, що російські війська нібито оточили велику кількість українських військових на північний схід від Харкова.

Що кажуть аналітики ISW

У Інституті вивчення війни зазначили, що жодних доказів оточення українських підрозділів у цьому районі немає.

Тому аналітики продовжують оцінювати ситуацію так - російські війська не оточили жодних українських військ на цій ділянці фронту.

Росіяни заявили про масштабне оточення ЗСУ під Харковом: ISW розкрив реальну ситуацію

Фото: ситуація на фронті в Харківській області (understandingwar.org)

Тим часом раніше російські мілблогери самі визнавали, що армія РФ була змушена відступити з окремих позицій під Лиманом.

Вони пояснювали це наслідками поширення неправдивих звітів для командування, через які підрозділи не отримували вогневу підтримку на позиціях, які нібито вже захопили.

Нагадаємо, Кремль також заявляв про нібито захоплення Святогірська на Донеччині, хоча місто повністю контролюють українські військові.

В ISW тоді пояснили, що "красиві звіти" для керівництва призводять до оперативних помилок і додаткових втрат серед особового складу окупантів.

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