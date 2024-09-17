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Росіяни завдають ударів по Харкову, - Терехов

Фото: Ігор Терехов (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень вівторка, 17 вересня, завдала ударів по місту Харків. Там було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігора Терехова у Telegram.

"Харків під обстрілом окупантів. Будьте обережні", - написав Терехов.

Водночас глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram, що у Харкові пролунали вибухи.

"Вибухи у Харкові! Перебувайте в укриттях", - написав він.

Оновлено о 15:30.

Синєгубов повідомив, що екстрені служби виїхали на перевірку місць влучань у місті Харків та районі.  За попередніми даними, одне з влучань у місті - по відкритій території. 

"Інформація щодо постраждалих перевіряється", - написав він.

Удари РФ по Харкову

Росіяни продовжують цілеспрямовано знищувати інфраструктуру Харкова, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по житлових будинках, енергетичних об'єктах та промислових зонах.

Варто зауважити, що ще у квітні цього року мер Харкова Ігор Терехов розповів, що зруйновано майже всю енергетичну інфраструктуру міста. На цьому тлі у Харкові відзначалися перебої з електропостачанням.

 

Нагадаємо, що на вихідних російські військові скинули керовану авіабомбу на Харків. РБК-Україна зібрало все, що відомо по ворожу атаку по місту.

Також ввечері суботи росіяни випустили дві керовані авіабомби по Харкову. Тоді внаслідок атаки виникла пожежа у будівлі навчального закладу, а також горіла трава у Київському районі.

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