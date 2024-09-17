Росіяни завдають ударів по Харкову, - Терехов
Російська Федерація вдень вівторка, 17 вересня, завдала ударів по місту Харків. Там було чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігора Терехова у Telegram.
"Харків під обстрілом окупантів. Будьте обережні", - написав Терехов.
Водночас глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram, що у Харкові пролунали вибухи.
"Вибухи у Харкові! Перебувайте в укриттях", - написав він.
Оновлено о 15:30.
Синєгубов повідомив, що екстрені служби виїхали на перевірку місць влучань у місті Харків та районі. За попередніми даними, одне з влучань у місті - по відкритій території.
"Інформація щодо постраждалих перевіряється", - написав він.
Удари РФ по Харкову
Росіяни продовжують цілеспрямовано знищувати інфраструктуру Харкова, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по житлових будинках, енергетичних об'єктах та промислових зонах.
Варто зауважити, що ще у квітні цього року мер Харкова Ігор Терехов розповів, що зруйновано майже всю енергетичну інфраструктуру міста. На цьому тлі у Харкові відзначалися перебої з електропостачанням.
Нагадаємо, що на вихідних російські військові скинули керовану авіабомбу на Харків. РБК-Україна зібрало все, що відомо по ворожу атаку по місту.
Також ввечері суботи росіяни випустили дві керовані авіабомби по Харкову. Тоді внаслідок атаки виникла пожежа у будівлі навчального закладу, а також горіла трава у Київському районі.
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