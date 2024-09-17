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Россияне наносят удары по Харькову, - Терехов

Вторник 17 сентября 2024 15:29
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Россияне наносят удары по Харькову, - Терехов Фото: Игорь Терехов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем вторника, 17 сентября, нанесла удары по городу Харькову. Там были слышны взрывы.

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов в Telegram.

"Харьков под обстрелом окупантов. Будьте осторожны", - написал Терехов.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Telegram, что в Харькове раздались взрывы.

"Взрывы в Харькове! Находитесь в укрытиях", – написал он.

Обновлено в 15:30.

Синегубов сообщил, что экстренные службы выехали на проверку мест попаданий в Харькове и районе. По предварительным данным, одно из попаданий в городе – по открытой территории.

"Информация о пострадавших проверяется", – написал он.

Удары РФ по Харькову

Россияне продолжают целенаправленно уничтожать инфраструктуру Харькова, нанося ракетные и артиллерийские удары по жилым домам, энергетическим объектам и промышленным зонам.

Следует отметить, что еще в апреле этого года мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что разрушена почти вся энергетическая инфраструктура города. На этом фоне в Харькове отмечались перебои с электроснабжением.

Напомним, что на выходных российские военные сбросили управляемую авиабомбу на Харьков. РБК-Украина собрала все, что известно по вражеской атаке по городу.

Также вечером субботы россияне выпустили две управляемые авиабомбы по Харькову. Тогда в результате атаки возник пожар в здании учебного заведения, а также горела трава в Киевском районе.

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