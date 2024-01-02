Росіяни завдали ракетного удару по Криворізькому району

Російська армія сьогодні, 2 січня, завдала ракетного удару по Криворізькому району в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Криворізького РВА Євгена Ситниченка .

"Після обіду було голосно в Криворізькому районі", - йдеться в заяві.

За його словами, ворог вдарив керованою авіаційною ракетою по території одного з підприємств району.

"Головне, що люди не постраждали. Деталі наслідків атаки уточнюються", - додав Ситниченко.

Масований удар росіян

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 2 січня, намагалися атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед".

Головною ціллю ракетного удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".

Сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети. Внаслідок падіння уламків у Києві є постраждалі.

Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.