Россияне нанесли ракетный удар по Криворожскому району

Российская армия сегодня, 2 января, нанесла ракетный удар по Криворожскому району в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Криворожской РВА Евгения Ситниченко .

"После обеда было громко в Криворожском районе", - говорится в заявлении.

По его словам, враг ударил управляемой авиационной ракетой по территории одного из предприятий района.

"Главное, что люди не пострадали. Детали последствий атаки уточняются", - добавил Ситниченко.

Массированный удар россиян

Напомним, российские оккупанты сегодня, 2 января, пытались атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед".

Главной целью ракетного удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 72 российские ракеты. В результате падения обломков в Киеве есть пострадавшие.

Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.