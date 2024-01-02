ua en ru
Вт, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне нанесли ракетный удар по Криворожскому району

Криворожский район, Вторник 02 января 2024 18:39
UA EN RU
Россияне нанесли ракетный удар по Криворожскому району Архивное фото: Россияне нанесли ракетный удар по Криворожскому району (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 2 января, нанесла ракетный удар по Криворожскому району в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Криворожской РВА Евгения Ситниченко.

"После обеда было громко в Криворожском районе", - говорится в заявлении.

По его словам, враг ударил управляемой авиационной ракетой по территории одного из предприятий района.

"Главное, что люди не пострадали. Детали последствий атаки уточняются", - добавил Ситниченко.

Массированный удар россиян

Напомним, российские оккупанты сегодня, 2 января, пытались атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед".

Главной целью ракетного удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 72 российские ракеты. В результате падения обломков в Киеве есть пострадавшие.

Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Кривой Рог Днепропетровская область Война в Украине
NEWS
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году