Росіяни завдали нового масованого удару по Україні: всі наслідки атаки

Пошкодження цивільної інфраструктури

Внаслідок чергової атаки росіян у різних регіонах України було пошкоджено громадянську інфраструктуру.

Зокрема, у Києві було частково зруйновано готель у Солом'янському районі. Також через удар пошкоджено Палац Україна та стадіон "Темп" - там вибиті вікна. У Київській області від уламків ракет пошкоджено кілька цивільних об'єктів.

У той же час голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що в Миколаєві після атак росіян спалахнула сильна пожежа на площі 150 кв. м. Там працює 5 одиниць техніки ДСНС та 25 рятувальників. Також у місті було пошкоджено автомобіль.

При цьому ракетного удару вороги завдали і по промисловій зоні Краматорська, але про пошкодження офіційні джерела поки не повідомляють.

У Запорізькій області частково зруйновано 2 приватні житлові будинки, ще близько 8 пошкоджено.

Відключення світла

На тлі атак у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях запровадили екстрені відключення світла, розповіли у ДТЕК. Такий крок є превентивним і його мета - запобігання значним ушкодженням енергетичної інфраструктури через атаку.

У Києві без електроенергії залишилося 30% мешканців, заявив мер Віталій Кличко. Також було змінено рух поїздів червоною гілкою метро - вони курсують від станції "Академмістечко" до "Арсенальної".

Водночас у Миколаївській області екстрено відключали електропостачання для споживачів 1 та 3 черги графіка погодинних відключень.

Загиблі та постраждалі

У Києві через атаку росіян щонайменше загинула одна людина - молода жінка, повідомили у КМДА. При цьому ще 22 особи зазнали поранень різного ступеня тяжкості, серед них - японський журналіст. 14 постраждалих госпіталізували.

При цьому в Миколаєві внаслідок атаки окупантів постраждали щонайменше шестеро людей, заявив Кім. Трьох з поранених було госпіталізовано, ще трьом надали допомогу на місці.

У Хмельницькому понад 10 постраждалих внаслідок атаки РФ, розповів мер Олександр Семчишин. Вісім людей госпіталізували, двоє з них у тяжкому стані.

У Запорізькій області в результаті вибуху поранення отримали: один чоловік, дві жінки (одна з них вагітна), і дитина, заявив голова ОВА Олександр Старух. Дівчинка 2008 року перебуває у тяжкому стані у реанімації. Загрози життю іншим постраждалим немає.

Збиті ракети

За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сьогодні українські захисники збили 12 з понад 20 ракет, які росіяни запустили з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Він додав, що у Київській області збили - шість ракет, у Житомирській - п'ять, а у Хмельницькій - одну.