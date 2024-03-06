Росіяни застрягли під Авдіївкою та зосереджують зусилля на новому напрямку, - ЗСУ

Він розповів, що на Авдіївському напрямку ситуація відносно стабілізувалася. Вчора захисники відбили 23 атаки ворога, а сьогодні - вже 14 у районі населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське. Дії противника під Авдіївкою локальні.

"Хоча лінія фронту залишається динамічною в деяких місцях, але загалом на тих трьох селах Бердичі, Тоненьке, Орлівці противник застряг і стоїть на місці", - розповів Лиховій.

Фото: Бердичі, Тоненьке та Орлівка на карті (скриншот)

Але, за його словами, зараз ворог сконцентрував свої сили на Новопавлівському напрямку, раніше Мар'їнський.

"Зокрема, в районі села Новомихайлівка противник просто б'ється лобом у східну околицю, має на меті просування вперед, докладає чимало зусиль і підтягує зусилля. Для нього в Донецькій області це основний напрямок бойових дій після Авдіївки", - уточнив спікер.

Фото: Новомихайлівка на карті (скриншот)

Він додав, що вчора там відбили 39 атак росіян, що є найбільшою кількістю за останній час. Сьогодні ж ворог 13 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, нещодавно українським захисникам довелося вийти з Авдіївки, оборона якої продовжувалась з початку повномасштабного вторгнення.

Як зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якби союзники передали б нашим військовим боєприпаси вчасно, то з Авдіївки не довелося б відступати.

Після цього в районі населеного пункту було втрачено контроль над кількома селами.

Більш детально про актуальну ситуацію на фронті можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.